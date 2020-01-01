1 января 2020 года отмечается 111-я годовщина со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. В честь этого в Киеве и других городах националисты провели факельные шествия.

Организаторы "Марша чести, достоинства и свободы" ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

В Киеве мероприятие началось около в 18:00 в парке им. Т. Шевченко. От него марш прошел до Крещатика, где у здания КГГА состоялся мини-митинг.

"Страна" следила за ситуацией в онлайне. Материал обновляется.

Прямая трансляция из Киева:

19:10 Марш завершился. Участники расходятся. Полиция просит освободить проезжую часть, где возобновят движение транспорта

19:07 Поют гимн

19:03 Критикуют новогоднее поздравление Зеленского, вспоминают его слова о том какая разница, на каком языке говорят украинцы. "Разница есть между украинцами и неукраинцами" - звучит на Крещатике

18:58 Говорит глава ВО Свобода Олег Тягнибок

18:50 Дошли до здания КГГА на Крещатике. Устроили мини-вече. Выступает Андрей Ильенко

18:40 Уже дошли до ЦУМа на Крещатике

18:35 Пока всё мирно

Фото: PavlovskyNews

18:33 "Одна нация - одна Украина!", "Наша земля - наши герои!" - скандируют в толпе. Звучит волынка

18:30 На здании КГГА вывесили огромный портрет главы ОУН.

Фото: Klymenko Time

18:20 Началось шествие. "Бандера - наш пророк" - кричат организаторы. Идут под бой барабанов, с факелами. Рядом полиция

18:15 Колонна шириной по 7 человек готова начать шествие от парка Шевченко в Киеве. Кричат: "Степану Бандере - слава!"

17:50 В парке Шевченка в Киеве собираются националисты. Много символики, портреты Бандеры

Фото: PavlovskyNews

17:30 Память Бандеры сегодня чествовали во Львове

17:15 Горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-марша в день рождения Бандеры. Такое решение было мотивировано тем, что "подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера".

17:00 В полиции Киева сообщили о том, что усилили меры безопасности в центре столицы из-за факельного шествия в честь Бандеры. "Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции" - сообщили в пресс-службе.

16:45 Украинский режиссер из Крыма, бывший российский заключенный Олег Сенцов пожелал Украине и ее жителям в новом году "победы" и поздравил также с днем рождения Степана Бандеру, в честь которого сегодня ожидается факельное шествие радикалов.

"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – написал Сенцов в Facebook.