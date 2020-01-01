Более 100 тысяч человек встречали Новый год в Киеве на Софийской площади. На Контрактовую пришли еще 40 тысяч. Об этом сообщает КГГА в соцсети.

"Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщили организаторы новогоднего действа", - говорится в сообщении.

Празднование продолжится и 1 января 2020 года. В 17:00 на Софийской площади начнется концерт Kyiv Fantastic Orchestra, Barleben и Андрей Стукало.

"Продолжается празднование и на Контрактовой площади, которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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