Вчера появилась информация о том, что фигуранта дела о нападении на журналистов "Шарий.нет", националиста Виталия Регора облили мочой.

Неизвестные встретили Регора у подъезда его дома. Сначала он отрицал, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и потребовал вызвать "ментов".

Интересно, что сам Регор за несколько дней до этого напал на журналиста Дмитрия Кучера и облил его мочой. Поэтому многие восприняли случившееся с Регором как "возмездие".

Ситуацию "Стране" прокомментировал Дмитрий Кучер, журналист, на которого и совершил нападение Регор.

"Я считаю это беспределом. Мне даже немного жаль Виталия Регора. Но с другой стороны его же методами прошлись по нему самому. Я считаю, что наказывать может только суд. Очень надеюсь, что следствие и суд разберутся с преступлением, которое совершил Виталий по отношению ко мне, а затем следствие и суд разберутся с происшествием, которое совершили по отношению к Виталию", - сказал Кучер.

Кучер также добавил, что после того как на него напали, он обезопасил себя. Журналист не уточнил, как именно: "Я не хочу, чтобы на меня нападали, но пусть это будет сюрпризом для тех, кто захочет это сделать".

Напомним, что 24 декабря в Киеве напали сразу на нескольких журналистов. Это сделала группа поддержки подозреваемой в убийстве Павла Шеремета - Юлии Кузьменко перед зданием суда по делу об убийстве Шеремета. Корреспондента издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера толпа из десятков радикалов окружила у дверей в суд, начали хамить и оскорблять. Кучеру нанесли несколько ударов ногами и облили заранее припасенной мочой.

После этого правоохранители начали разбираться в инциденте и объявили, что подозреваемым в нападении на журналиста под зданием суда является националист Виталий Регор.

28 декабря Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Виталию Регору. На время досудебного расследования, до 25 февраля 2020 года, он останется под ночным домашним арестом с 20:00 до 07:00. То есть должен будет находиться дома в ночное время.