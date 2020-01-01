Троим подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - полицейским Владимиру Петровке, Ивану Приходько и гражданском Дмитрию Кривошею - Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

По его словам, суд оставил без альтернативы мера пресечения Приходько, а Петровке и Кривошею разрешил альтернативу внесения залога в размере более 280 000 грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровки - суд смягчил меру пресечения, заменив ночной домашний арест на личное обязательство.

Напомним, трагедия произошла 31 мая 2019 в Переяславе-Хмельницком под Киевом, когда патрульные полицейские в нерабочее время развлекались стрельбой из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Неподалеку от этого места гуляли дети и, вероятно, один из выстрелов стал роковым для 5-летнего Кирилла Тлявова.

Кирилл Тлявов

Ранее "Страна" сообщала, что следствие установило, кто именно совершил смертельный выстрел в ребенка. Также мы рассказывали, что один из копов, застреливших Тлявова, три раза уклонялся от ротации на Донбасс.