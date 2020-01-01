В Никополе (Днепропетровская область) после дежурства в новогоднюю ночь с сотрясением мозга госпитализирован фельдшер скорой помощи.

О нападении на бригаду медиков неотложки рассказал директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины Радий Шевченко.

"В новогоднюю ночь около тысячи наших сотрудников выполняли вызовы, спасали жизни, были начеку... Только сегодня утром все вернулись домой. Все, кроме нашего фельдшера из Никополя. Он госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава. Бригада приехала на вызов в исполком. Пьяное существо женского пола жаловалось на боль в животе и требовало дать ей таблетку панкреатина. От предложения осмотреть ее в машине и приобрести указанные таблетки в аптеке через дорогу, отказалась. Бригада вернулись на станцию, куда со своим тоже пьяным сыном на такси приехала страдающая без панкреатина лицо. Таксист и сын с матерью устроили драку с бригадой и с оперативным врачом, и санитарочкой станции",- написал Радий Шевченко.

Также он добавил, что в присутствии полицейских "больную" осмотрели и диагностировали алкогольную интоксикацию.

Фото: facebook.com

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