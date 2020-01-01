В немецком городе Крефельд ночью 1 января произошел пожар в местном зоопарке, в результате которого погибли почти все обитатели дома приматов. Об этом говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в Facebook.

"Наши самые страшные страхи стали реальностью. В доме обезьян нет уцелевших животных", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Zoo Krefeld

Пожар случился после полуночи. На место вызвали пожарных, однако спасти животных они не успели. Сначала работники зоопарка думали, что погибли все животные, но уже днем 1 января выяснилось, что сад горилл, который находился рядом с домом приматов не был поврежден.

"Сад горилл невредим. У Кидого и его семьи все хорошо" - говорится в обновленной информации.

В результате пожара погибли 30 животных

Фото: dw.com

Хотя власти еще не определили причину, местные СМИ сообщили, что это могло быть вызвано фейерверком. Представитель полиции сообщил берлинской газете Bild, что причиной могут быть небесные фонарики, которые запрещены в Северном Рейне-Вестфалии с 2009 года.

Германия является крупнейшим импортером фейерверков в ЕС. Каждый год в канун Нового года сотни тысяч любителей фейерверков запускают легкие взрывчатые вещества по всей стране.

Ранее "Страна" писала, что в канун Нового года одесские спасатели тушили пожар, вспыхнувший в общежитии Одесского национального политехнического университета.

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