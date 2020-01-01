За полчаса до нового года 2019 в полицию Мукачево поступило сообщение о том, что на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил из предмета, похожего на ручной гранатомет. Об этом пишет пресс-служба полиции Закарпатской области.

На место происшествия немедленно выехало руководство ГУ Национальной полиции в Закарпатской области, руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа Мукачевского отдела полиции в полном составе.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждены забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - говорится в сообщении.

В полиции пока не дают дополнительной информации, однако обещают, что проинформируют о результатах расследования.

Фото: Полиция Закарпатской области

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