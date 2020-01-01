В Украине с 1 января 2020 года на 251 грн увеличился размер минимальной пенсии, теперь она составляет 1889,20 гривен. Эта цифра заложена в госбюджете на текущий год.

Минимальный размер пенсии по возрасту, установленный в размере 40% новой величины минимальной заработной платы с 1 января увеличится 1638 грн до 1889,20 грн.

Кроме этого, с 1 января 2020-го в Украине планово увеличивается количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту. Теперь на получение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет (в 2019-м было 26 лет).

Если же в человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет, в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии.

2020-й также станет последним "льготным" годом пенсионного возраста для женщин. До 60 лет - в 59,5 - на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года.

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