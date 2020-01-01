В Карпатах на севере Румынии, также как и Украине, с каждым годом сильно сокращается площадь крупнейших лесов в Европе из-за нелегальной вырубки. сообщает Euronews.

По словам экоактивистов, виной тому коррумпированные власти. Иоан Иуба раньше работал в лесозаготовительной компании, сейчас он лесник. Мужчина утверждает, что прямо здесь более гектара леса незаконно вырубили сотрудники местной полиции.

Противостоять лесным браконьерам порой смертельно опасно. Экоактивисты уверенны, шесть румынских лесников стали жертвами мафии лесорубов. Жена одного из погибших утверждает, что ее мужу неоднократно угрожали.

По оценкам румынского Greenpeace, ежегодно в стране незаконно добывают порядка 20 млн кубометров древесины.

В государственной компании по управлению лесными ресурсами настаивают, что незаконная вырубка не представляет серьёзной проблемы для Румынии.

Ежегодные потери от работы "чёрных лесорубов" там оценивают в 40-50 тыс. кубометров, что в 400 раз меньше данных Greenpeace.

Напомним, что Зеленский подписал закон, запрещающий рубить ели и буки на склонах Карпат.

Также мы писали о том, что экологи заявили, что Рада упростила вырубку Карпат в новом Законе об охране лесов.