В 2019 году в результате крушения самолета погибли 293 человека. Это почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает "The Brussels Times" со ссылкой на немецкий Центр оценки авиационных происшествий авиалайнеров (JACDEC) .

Авария с самым большим количеством жертв за 2019 год произошла 10 марта. Тогда потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 около Аддис-Абебы и унес жизни 157 человек.

Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.

Ранее "Страна" рассказывала, что Boeing сменил главу корпорации из-за проблем с лайнером 737 MAX.

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