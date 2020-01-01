Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем в новогоднем обращении заявил, что 2019-й год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Он отметил успехи народного хозяйства, медицины, транспортной отрасли, победы белорусских спортсменов на II Европейских играх и назвал наступивший 2020-й годом истины, когда каждый должен "найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы".

"Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси анонсировал год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений, поскольку, по его словам, право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается.

Лукашенко отметил, что 2019-й был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы.

"Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства. Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями. И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле", - добавил белорусский лидер и отметил укрепление позиций страны на международной арене.

Заявление Лукашенко резко контрастирует с новогодним поздравлением Владимира Зеленского, который не сказал вообще ничего конкретного о проблемах страны, путях их решения или о достижениях.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы в соцсетях сравнили новогоднее обращение Си Цзиньпина с Зеленским и Порошенко.

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