В Украине сегодня, 1 января, вступил в силу закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) воинам-добровольцам, который недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно закону № 329-IX, статус участника боевых действий будут предоставлять добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса принимали участие в антитеррористической операции в течение по крайней мере 30 дней, однако потом их добровольческие формирования не вошли в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов, образованных в соответствии с украинским законодательством.

Вместе с тем из перечня тех, кто имеет право на статус участника боевых действий, исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО. На статус УБД не смогут претендовать работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали участие в АТО, а также обеспечивали проведение антитеррористической операции, в том числе в качестве волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Министерством социальной политики.

Чтобы получить статус УБД, ветерану нужно будет подать справку о выполнении боевых задач АТО органа, уполномоченного на борьбу с терроризмом, или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Альтернатива - собрать свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально. Если ветеран вследствие боевых действий получил в АТО контузию, ранения - достаточно двух показаний, иначе нужно три.

Если человеку предоставили статус лица с инвалидностью вследствие войны, но после повторного осмотра не была установлена инвалидность, ему предоставляют статус УБД по упрощенному порядку.

Напомним, парламент поддержал этот законопроект в конце октября 323 голосами народных депутатов.

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