"Страна" узнала, что искали украинцы в Google и YouTube накануне Нового года. Как оказалось - множество наших сограждан смотрели российские телеканалы, слушали обращение Путина и "голубой огонек". А также искали неизменную "Иронию судьбы".

Google -

По данным анализа поисковых запросов в поисковой системе Google, с территории Украины 31 декабря искали обращение президента Украины Владимира Зеленского, трансляцию телеканалов ("1+1", "Интер", "ICTV", а также российский канал "Россия 1"), фильм "Ирония судьбы", песни (Монатик, Тина Кароль, Алла Пугачева и София Ротару).

Самый популярный поисковой запрос за 31 декабря ушедшего года - "Новый год" - более 200 000 запросов. Второй - "1 1". Вероятно, это трансляция канала "1+1". За ним идет запрос "Новий рік", "Интер", "Канал 1 1".

Начинает вторую пятерку самых популярных запрос "Привітання Зеленського з Новим роком" - его искали больше 20 тысяч украинцев. Потом идет "София Ротару", "Happy new year", "Новорічні привітання" и "Россия 1". Вероятно, пользователи искали российскую трансляцию "Новогоднего огонька" или обращение президента РФ Владимира Путина к народу.

В последней десятке "С легким паром", "Пугачева", "Ирония судьбы", "ICTV", "Год Крысы", "Тина Кароль", "Первый канал смотреть онлайн" (тоже российский телеканал), "Новаком" (один из операторов интернета, вероятно, люди пополняли счет в конце месяца), "Монатик" и завершает самую популярную двадцатку запрос "2020".

YouTube

На YouTube ситуация похожая. Лидирует в трендах просмотров по Украине сборник новогодних песен, за ним идет поздравление Зеленского на 13 минут. В первой пятерке еще два проекта "Квартала 95" - выпуск "Лиги смеха" и новогоднее выступление "Вечернего квартала".

На 12-й строчке поздравление бывшего президента Украины Петра Порошенко. На 18-1 строчке новогодний "Голубой огонек" от "России 1". На 20-м месте новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Однако большинство видео в трендах не на новогоднюю тематику.

Скриншот: Google Trends

Скриншот: youtube.com

Ранее "Страна" писала, что в Киеве новогодняя ночь закончилась стрельбой, есть раненые.

Также мы рассказывали, что говорят украинцы о новогоднем поздравлении Зеленского.