Украинцы в соцсетях обсуждают новогоднее обращение не только Владимира Зеленского, но и внезапно лидера Китая Си Цзиньпина.

Сравнивая две речи, можно понять масштабы реформ и строительства в Китае и полное отсутсвие таковых в Украине.

"Пролили сто потов". О чем говорил товарищ Си

Масштабные достижения Китая перечислил в новогоднем поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, успехи страны стали возможны благодаря тому, что китайская нация "много работала и твердо двигалапсь вперед, пролив 100 потов". Также Си Цзиньпин объевил 2020-й - годом победы над бедностью в стране.

По словам лидера КНР, в Китае собрали прекрасный урожай, приблизили ВВП страны к 100 трлн юаней, что превышает уровень 10 тысяч долларов на душу населения (в Украине - чуть больше двух тысяч). Также из-за черты бедности удалось вывести около 10 миллионов человек, проживающих в 340 уездах.

"Луноход "Чанъэ-4" произвел мягкую посадку на обратной стороне Луны - впервые в истории человечества. Была удачно запущена на орбиту уже 3-я ракета-носитель "Чанчжэн-5". Завершилось первое плавание "Сюелун-2" (научно-исследовательское судно ледового класса - Ред.) к Южному полюсу. Формирование спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" вступило в завершающий этап. В ускоренном порядке в стране запущены в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Пекинский международный аэропорт "Дасин" распахнул свои прекрасные, словно у птицы Феникс крылья... Все эти достижения были достигнуты благодаря силам и труду, приложенным всеми работниками новой эпохи, продемонстрировав китайский стиль и государственную мощь КНР", - перечислил успехи страны Си Цзиньпин.

Также он отметил реформы государственных и партийных структур, снижение налогов и сборов, которое превысило 2 трлн юаней. Была проведена поэтапная реформа армии страны.

"Первый авианосец полностью китайского производства официально вошел в состав ВМС НОАК", - добавил китайский лидер.

"2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества, осуществить цель "первого столетия". Наступающий год также является годом одержания исключительной победы над бедностью в стране", - обрисовал планы на будущее Си Цзиньпин.

Реакция украинцев

"Друзья, кто готов рискнуть провести немного времени в депрессии, посмотрите поздравление с Новым годом Председателя КНР Си Цзиньпина", - намекает на масштабы преобразований в Китае юрист Андре Портнов.

"Не удержался, посмотрел три обращения: Зеленского, Си Дзинпина, Порошенко.

1. Поздравление Зеленского понравилось как доброе новогоднее ШОУ.

Он пытался рвать шаблоны, созданные до него предыдущими лидерами.

Целевая аудитория - все украинцы. И его сторонники и противники, крымские татары и жители оккупированных территорий.

Основные идеи обращения - склеить страну и показать отличие от попередников.

Было неплохо, но это больше было ШОУ, чем обращение лидера.

Что не понравилось - понятно, что президенту только пол года. Но все же за эти пол года было уже много важных успехов. Модно было рассказать.

И не хватило ответа на вопрос, какое, все таки, будущее объединит украинцев. Был намёк на визию, но она осталась загадкой.

2. Си Дзинпин - лидер великой страны. Рассказал и о победах и о глобальных проектах и о прорывах (в том числе в космосе и в технологиях), показал мощь своей армии. Было мощно и по китайски спокойно.

Целевая аудитория - не столько китайцы, сколько весь мир, который должен осознать надвигающуюся роль Китая.

Что понравилось - конкретика в описании Проектов и влиянии на жизнь каждого китайца. А так же масштабность и амбициозность.

3. Порошенко.

Попытка держать хорошую мину при плохой игре. Хотя и мина так себе. Унылое...

Попытка аппелировать к военным, к националистической тематике.

Так же это напоминало тимбилдинг для однопартийцев. Что бы не ныли.

Язык тела неестественен, дерганья. Попытка показать, что я огого! Хотя на самом деле ойоей...

Что бы хотелось в конце следующего года услышать от Президента?

- услышать, таки, что за общее будущее объединит украинцев? Нужна конкретика.

- хочется не смотреть добрые «старые песни о главном», а видеть сильное Выступление сильного лидера страны с амбициями.

- ну и слышать подведение итого крутого драйвового 2020 года с крутыми планами на 2021!", - пишет блогер Анатолий Амелин.