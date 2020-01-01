"Малорос" или "ватник" не могут быть гражданами Украины. Об этом в ответ на заявление президента Владимира Зеленского заявил экс-нардеп Николай Томенко в Facebook.

В своем заявлении Зе наменкул, что для него нет разницы между "ватником" и "бандеровцем". Это не понравилось бывшему вице-премьеру в правительстве Тимошенко.

"Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и среди них есть те, в которых "освещены и заасфальтированы улицы", - написал Томенко.

Фото: facebook.com/m.tomenko

Отметим, что Томенко - не первый, кто предложил по сути оставлять без гражданства "не таких" украинцев. Ранее это делал телеведущий Остап Дроздов и шоумен Игорь Кондратюк, а также ряд других деятелей.

Напомним, что Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев не делить друг друга на "ватников" и "бандеровцев".

Также мы писали о том, что появился полный текст первого новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.