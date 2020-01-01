В Киеве в новогоднюю ночь в больницу доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями и троих с травмами грудной клетки, лица и головы. Как выяснилось, все они были участниками массовой драки, которая завязалась под утро на Большой Васильковской.

Конфликт вспыхнул около 4:30 утра и попал на видео, которое опубликовано на странице "Киев оперативный" в соцсети. В обнародованном видеоряде видно, как мужчины сошлись врукопашную. За кадром слышны женские крики.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее 2Страна" писала о том, что в Одессе накануне Нового года вспыхнул пожар в здании вуза, эвакуировано 50 человек.

Также мы сообщали, что в Брюсселе всю новогоднюю ночь шли массовые аресты хулиганов.