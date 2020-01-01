С 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза – руководящий орган ЕС, а Албания начала годичное председательство в ОБСЕ.

Как сообщает Европейская правда, представитель Хорватии будет возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии. Председательствующее государство влияет на формирование повестки дня этого органа, известного также под названием Совет министров ЕС, а также, за отдельными исключениями, председательствует на заседаниях Совета ЕС.

Перед Новым годом Евросоюз одобрил официальную программу хорватского председательства, составленную под девизом "Сильная Европа в мире, полном вызовов", в которой определены четыре приоритета: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; влиятельная Европа.

Вопреки ожиданиям, официально заявленным украинским вице-премьером Дмитрием Кулебой, Украина не вошла в число официальных приоритетов председательства. В короткой программе на сайте Совета ЕС нет ни одного упоминания ни о нашем государстве, ни о Восточном партнерстве.

В то же время, в более детальном 52-страничном документе на хорватском языке, подготовленном председательствующими, Украина упомянута дважды - как в контексте партнерства, так и в качестве важного для Евросоюза двустороннего направления.

"Хорватское председательство будет продолжать работать над осуществлением целей политики Восточного партнерства и в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, поддерживая процессы реформ, особенно в условиях вызовов, с которыми они сталкиваются. Во время хорватского председательства будут обсуждены приоритеты и цели на период после 2020 года, в этом контексте состоится саммит Восточного партнерства.

Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчения последствий конфликта также будут приоритетом для председательства".

В то же время, по данным Европейской правды, Албания 1 января начала годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, одним из основных приоритетов которого будет "кризис в и вокруг Украины".

"Вступление в должность председателя ОБСЕ является поистине историческим моментом для Албании: из страны, которая находилась под жестоким коммунистическим режимом, мы стали одним из тех, кому выпала честь возглавить эту организацию. Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации", - заявил сегодня премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама, вступая в должность действующего председателя ОБСЕ.

По его словам, председательство в организации в 2020 году основывается достижения трех важных целей: сосредоточение внимания на основах путем совместного добросовестного выполнения всеобъемлющего комплекса политических обязательств; достижение изменений на местах путем предотвращения эскалации конфликтов, мониторинга выборов, поддержки реформ и улучшения безопасности и процветания граждан; продолжение укрепления диалога, вдохновенного 30-й годовщиной Парижской хартии.

Приоритеты албанского главы охватывают все три аспекта всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. Рама выделил некоторые ключевые вопросы, которые будут включены в повестку дня. "Кризис в Украине и вокруг нее остается насущной проблемой безопасности в Европе", - сказал Рама.

Стоит отметить, что в 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании. "Усилия по урегулированию конфликтов будут находиться в центре повестки дня албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить человеческие жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро разворачиваться в районах конфликтов, но и иногда может делать это там, где никто другой не может", – заявил он.

"Женщины по-прежнему больше всего страдают от нестабильности и конфликтов. Они также несправедливо исключены из мирных переговоров. Именно поэтому мы сосредоточим свое внимание на борьбе с насилием в отношении женщин, так и на повышение роли женщин в обеспечении мира и безопасности",-подчеркнул новый действующий председатель.

Опираясь на импульс, созданный предыдущими председательствующими, отметил Рама, Албания будет укреплять работу ОБСЕ по борьбе с коррупцией. "Поскольку ОБСЕ широко признана мировым лидером в борьбе с торговлей людьми, в 2020 году мы продолжим поддерживать деятельность ОБСЕ в этой области"- сказал Эди Рама."Мы должны активизировать наши усилия по борьбе с дискриминацией и поощрению прав человека и основных свобод", – добавил он.

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама представит приоритеты Албании Постоянном совете ОБСЕ 9 января в Вене.

Напомним, что новый состав Еврокомиссии официально вступил в полномочия с 1 декабря.

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