В новогоднюю ночь 40-летний мужчина попал в реанимацию после того, как заряд от праздничного фейерверка попал ему в лицо. ЧП произошло в Житомирской области. Об этом сообщается на сайте региональной ГСЧС.

"1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района", - сообщили спасатели.

По данным спасателей, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина пытался запустить фейерверк, однако тот внезапно взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые увезли пострадавшего в больницу.

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