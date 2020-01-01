Глава Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Михал Шудрих отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина об антисемитизме во Второй Речи Посполитой, пишет Rzechpospolita.

По словам Колодзейской-Полтыны и Шудриха, Путин манипулировал докладной запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку. В частности, Путин назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", ведь он был "полностью согласен с Гитлером в его антисемитских взглядах".

Евреи Польши с этим не согласились и считают, что Липский наоборот помогал сионизму - движению за переселение иудеев в Израиль.

"В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о генезисе Второй мировой войны и роли в этом Польши. Для нас, евреев, особенно возмутительное манипулирования запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского, которая была составлена после его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году", - сказано в заявлении.

Cоюз еврейских общин добавил, что Польша поддерживала и частично сотрудничала с сионистским движением, которому Варшава тайно оказывала военную поддержку. "Тогда, когда Третий Рейх выгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе, лично посол Липский, оказали поддержку. Обвинять его в антисемитизме, через вырванные из контекста слова, абсолютно безответственно", - отмечается в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны. Путин заявил, что Польша участвовала в сговоре с Гитлером. Посла Польши в Германии того времени он назвал "антисемитской свиньей".

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