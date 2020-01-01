США срочно отправляют на Ближний Восток 750 военных после нападения протестующих на американское посольство в столице Ирака. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер в своем микроблоге в Twitter.

"Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупредительной мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам", - говорится в сообщении главы Пентагона. Также Эспер заявил, что США будут защищать своих граждан, где бы они ни находились.

Фото: twitter.com

По данным Fox News, США готовят к переброске на Ближний Востококоло 4 тысяч военных. Источники телеканала утверждают, что военные уже получили приказы и ждут отправления в Кувейт в ближайшие дни.

Стоит отметить, что американские военнослужащие сегодня вновь применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов у посольства США в Багдаде. Это произошло после того, как протестующие пытались поджечь крышу здания дипмиссии, сообщает телеканал "Аль Арабия".

Напомним, 31 декабря в Багдаде протестующие атаковали американское посольство из-за авианалета ВВС США на лагерь шиитской группировки в Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения. Демонстранты сломали ворота дипломатического представительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов, скандируя "Смерть Америке".

Также мы сообщали, что после штурма здания дипломатической миссии эвакуировали посла США в Ираке.