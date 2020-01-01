Украинский режиссер из Крыма, бывший российский заключенный Олег Сенцов пожелал Украине и ее жителям в новом году "победы" и поздравил также с днем рождения Степана Бандеру, в честь которого сегодня ожидается факельное шествие радикалов.

"Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!" – написал Сенцов в Facebook.

Он также поблагодарил всех, кто помог его освобождению из российского заключения. Сенцов отметил, что будет продолжать говорить об оставшихся пленных, пока они все "не вернуться домой".

Фото: facebook.com

Напомним, что в своем первом новогоднем поздравлении президент Зеленский заявил, что "в паспорте нет строки "ватник" или "бандеровец".

Также мы писали о том, что Апелляционный суд постановил оставить проспектам в Киеве названия Бандеры и Шухевича.