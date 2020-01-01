В канун Нового года одесские спасатели тушили пожар, вспыхнувший в общежитии Одесского национального политехнического университета. ЧП произошло 31 декабря около 13:00. Горекла комната на пятом этаже 9-ти этажного общежития. Об этом сообщается на сайте регионального ГСЧС.

Как сообщают спасатели, прибыв на место, они установили, что в комнате на пятом этаже горит матрас. Пожар, площадью в квадратный метр, ликвидировали в 13:20.

"Сотрудниками ГСЧС из соседних комнат спасены и выведены на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуированы 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Ущерб - устанавливается. От ГСЧС к тушению привлекли 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Фото: od.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что мэрия Одессы выделила 3,6 млн семьям погибших и пострадавшим от пожара в колледже.

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