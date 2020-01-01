20-летний моряк Эйдер, которого вернула Россия, женился в Киеве на 17-летней. Фото
Вернувшийся из российского заключения 20-летний одесский моряк Андрей Эйдер женился на своей девушке, 17-летней Марине Вербицкой.
Церемония бракосочетания прошла 31 декабря в одном из киевских РАГСов. Об этом сами молодожены сообщили в Facebook, разместив соответствующие фотографии.
Фото: facebook.com
17-летняя невеста Марина Вербицкая взяла фамилию своего мужа.
Фото: facebook.com
С невестой будущий моряк познакомился еще в детстве. Затем он окончил морской лицей и пошел в море. Долгие месяцы Марина ждала, пока любимый вернется из российского плена, сообщает ТСН.
Еще в плену Андрей попросил свою маму купить обручальное кольцо, которое ему передал адвокат. Он хотел сделать предложение своей девушке сразу после того, как сойдет с трапа самолета. Но главные слова прозвучали чуть позже – в Киевском военном госпитале, куда направили бывших российских узников.
"Это произошло не так, как планировалось. Планировалось прямо возле самолета. А получилось, что в госпитале", – рассказывала Марина.
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