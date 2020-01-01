Знаменитая украинская спортсменка показала себя в купальнике на фоне зимних Карпат. Видео
Настоящий фурор в социальных сетях вызвала знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после того, как на своей странице в Instagram она опубликовала видео, сделанное во время отдыха в Буковеле.
На видео 24-летняя украинка родом из Хмельницкой области запечатлена в открытом купальнике голубого цвета. Спортсменка нежится в джакузи популярного курорта, демонстрируя подтянутое тело и стройные ноги. Все это происходит на фоне заснеженных зимних пейзажей в Карпатах.
Фото: instagram.com
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