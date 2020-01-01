С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Документ был опубликован 12 сентября 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в его заключительных положениях отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно внесенным изменениям, статья 80 уже не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время в новой редакции 80-й статьи народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Правда, неприкосновенность отменили с одним нюансом.

Накануне нового года Владимир Зеленский подписал принятый Радой законопроект №2237. По нему ходатайство о разрешении на задержание депутата, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

То есть по сути из уравнения исключили парламент - но все равно рядовой следователь начать дел против народного депутата не может. Только с отмашки генпрокурора.

Напомним, что САП и НАБУ призывали Зеленского ветировать закон о снятии депутатской неприкосновенности.