С 1 января 2020 года в Украине выросла минимальная зарплата. Теперь она составляет 4723 гривен, что предусмотрено в проекте госбюджета на 2020 год. Отметим, что во сравнению в декабрем 2019 года, минимальная зарплата стала больше на 550 гривен.

Также с нового года увеличивается минимальный размер оплаты труда за час. Теперь работающим в Украине почасово заплатят 28,31 грн/час (ранее было 25,13 грн).

Напомним, самый высокий уровень номинальных зарплат в Украине в ноябре зафиксирован в Киеве - 15974 гривен, самый низкий - в Херсонской области - 8267 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешил украинцам выбирать, в каком банке получать зарплату.

Также мы сообщали, что задолженность по зарплатам в Украине выросла до 3 миллирадов гривен с начала года.