Первая леди страны Елена Зеленская поблагодарила 2019 год "за испытания прочность" и "марафон эмоций" и пожелала украинцам "доброго, радостного и светлого" 2020 года.

Об этом Зеленская написала в Instagram. Также она выложила фото, на котором украшает елку. На жене президента был надет коричневый свитер, а весь снимок выдержан в сдержанных зелено-коричневых тонах.

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом – это, пожалуй, все равно что промолчать ⠀ И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за ощущение поддержки – как никогда до сих пор, за марафон эмоций", - написала она.

Она попрощалась с 2019 годом и добавила: "И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, как известные украинцы встречали Новый год.

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