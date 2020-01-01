Украина транспортировала первые кубометры газа в Евросоюз, согласно новому транзитному контракту. Об этом сообщается на странице "Оператор ГТС Украины" в Facebook.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Эту информацию в Facebook подтвердил и гендиректор ОТСУ Сергей Макогон.

"Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам. Работаем дальше!" - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, Украина и Россия позавчера подписали контракт на транзит газа. По словам президента Владимира Зеленского, он принесет стране 7 миллиардов долларов за пять лет.

Договор гарантирует Украине минимальные объемы прокачки топлива - в первый год 60 миллиардов кубометров, остальные годы - по 40. При этом цена за транзит пока неизвестна. Но судя по цифрам доходов, озвученных Зе, она ниже, чем была по предыдущему контракту.

Ранее "Страна" писала о том, что газопровод в обход Украины начал поставлять газ в Болгарию.

Также мы сообщали, что Беларусь и Россия договорились о цене на газ за несколько часов до нового года.