C 1 января российский газ пойдет в Болгарию по газопроводу "Турецкий поток", а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление местной газовой компании "Булгарга".

Уточняется, что согласно подписанному в декабре 2019 года соглашению с "Газпром экспорт", с нового года точка доставки российского газа на территорию страны будет изменена с румынской Негру-Водэ на болгарскую Странджу. Достигнутые договоренности позволят сэкономить Болгарии 81 миллион левов (около 41 миллиона евро).

"Эта экономия обусловлена устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарскими потребителями природного газа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что болгарская сторона ведет переговоры с компанией "Газпром экспорт" о снижении цены поставок газа для страны.

Напомним, газопровод TurkStream запускается сегодня, 1 января. Он имеет общую пропускную способность 31,5 млрд кубометров, из которых первая линия будет транспортировать 15,75 млрд кубометров российского газа для турецких потребителей. Вторая линия доставит еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию.

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