Сегодня 111 лет Бандере, который мечтал вместе с Гитлером создать украинское государство. В Киеве ожидается факельное шествие радикалов
Сегодня отмечается 111-я годовщина со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.
1 января 2020 года ожидается традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Бандеры "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами являются ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".
Мероприятие начнется в 18:00 в парке им. Т. Шевченко.
Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив (современная Ивано-Франковская область), в семье греко-католического священника. В сентябре 1928 года год после окончания гимназии Бандера перебирается во Львов и записался в агрономический отдел Высокой Политехнической Школы, где учился до 1933 года. В 1929 году Степан Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и занимал в ней различные должности, а в 1933 году его официально утвердили краевым проводником ОУН на западно-украинских землях.
ОУН рассчитывала использовать войну между гитлеровской Германией и СССР для создания украинского государства. 10 июля 1941 года - то есть уже после оккупации немцами части Украины - Бандера и Провод ОУН провозглашают во Львове восстановление на западноукраинских землях украинской государственности, причем в документе восхвалялся Адольф Гитлер и "союзная немецкая армия".
Интересно, что данный документ размещен на сайте Украинского института национальной памяти - государственного органа. Таким образом сотрудничество Бандеры с немецкими оккупантами признано по сути официально.
Фото Украинского института национальной памяти
Однако Германия, несмотря на все реверансы Бандеры в адрес нацистов, украинское государство не признала. Бандеру арестовали и после отказа отменить соответствующий акт отправили в концлагерь Заксенхаузен.
В 1944 году Бандеру освободили из заключения, после чего он возвращается к деятельности в ОУН. Организация продолжала активную деятельность даже после окончания Второй мировой войны. Последние годы своей жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году был убит советским агентом КГБ Богданом Сташинским.
Напомним, что горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-марша в день рождения Бандеры.
Также мы писали о том, что Апелляционный суд постановил оставить проспектам в Киеве названия Бандеры и Шухевича.