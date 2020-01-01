На телеканалах "5-й" и "Прямой", которые связаны с Петром Порошенко, решили повторить прошлогоднюю шутку Зеленского - и дали поздравление старого президента раньше, чем нового.

Ровно в полночь оба канала вывели в эфир двухминутный ролик с Петром Порошенко, его супругой Мариной, нардепом Владимиром Вятровичем , Софией Федыной и другими нардепами от "Европейской солидарности".

Экс-президент говорил, что продолжит защищать "армию, мову, веру", и не позволит "нас сломать".

И только после этого в эфир поставили новогоднее обращение Владимира Зеленского. Соцсети комментируют эту историю.

"Сегодня мы увидели поздравление президента не мира, но примирения.

В то время как на "Прямом" и "5 канал" один джентельмен распорядился показать только и исключительно его. Без Зеленского.

Кто бы это мог быть? На сколько ж давит ещё обида и горечь поражения.

Но вы ещё одно заметьте. Телефон в руках П. Порошенко. Во-первых, как он его держит. И, во-вторых, как он пытается выглядеть cool.

Посмотрите. Вы сами все поймёте. Вы умные.

Это как тогда "хелоу гайз". Мы как Ватикан. У нас тоже Два папы. Один действующий. Второй на покое.

Никак не успокоится. Год будет не скучным", - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Говорят, телеканалы "5-й" и "Прямой" показали перед наступлением полуночи обращение Порошенко перед Зеленским. Очень свежий и неизбитый ход. Показать два обращения подряд и дать сравнить две риторики на контрасте: такого удара по аудитории Петра еще никто не наносил", - считает блогер Владимир Коваль.

"Пишут, что "Прямой" и 5 канал показали поздравление Порошенко вместо Зеленского.

Прошлогодний маневр на "Плюсах" можно считать циничной, но действенной политтехнологией. А вот это была мелочность. Потому и счёт на табло такой. Так ничего и не поняли, в очередной раз", - уверен журналист Сергей Щербина.

"Новогоднее обращение Порошенко, это то же самое - мама, вызывай ментов, только длиннее.

Прекрасная, кстати, фраза, ничего красивее за весь год не слышал", - пишет нардеп Макс Бужанский, имея в виду фразу националиста Виталия Регора, которого вчера облили мочой.