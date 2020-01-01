Новый год уже наступил и свои фототчеты в соцсетях о ярком событии выкладывают не только простые украинцы, но и известные персоны - бывшие и настоящие народные депутаты, звезды эстрады и телевидения и другие знаменитости. "Страна" поинтересовалась, с кем и как встречали 2020 известные личности.

Так, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий праздновал Новый год во Львове с дочкой. Об этом он рассказал в Twitter и выложил совместное фото с Яриной.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Действующий народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Илья Кива опубликовал в Facebook снимок с праздника, на котором он находится исключительно в мужской компании. Рядом с ним сидит сын Георгий.

Фото: facebook.com

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель ограничилась в Twitter кратким поздравлением на английском с новым годом и фото на фоне елочки с бокалом шампанского.

Фото: twitter.com/IuliiaMendel

Телеведущая, жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко тоже кратко поздравила украинцев в Facebook: "С новым годом, друзья, с новым счастьем" и опубликовала фото в уютной домашней обстановке.

Фото: facebook.com

А вот экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук похвастался в Facebook новогодним подарком. Он сообщил, что любимая жена подарила ему "нового новогоднего носорожку". Напомним, что на прошлый новый год Мосийчуку подарил маленького носорога лидер радикалов Олег Ляшко.

Фото: facebook.com

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный написал в Facebook краткое "С новым 2020 годом!", но опубликовал свое фото в костюме Деда Мороза.

Фото: facebook.com

Нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко обещает, что в этом году "все будет иначе, чем в 2019". "Радости вам навстречу, а любовь - пусть вас окутывает. Уюта и благополучия вашему дому. Успехов всем нам. Пусть будет так", - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com

Не осталась в стороне от новогодних поздравлений и первая леди страны Елена Зеленская. В Instagram помимо пожеланий она выложила фото, на котором украшает елку.

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом – это, пожалуй, все равно что промолчать ⠀ И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за ощущение поддержки – как никогда до сих пор, за марафон эмоций", - написала она. ⠀

"Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!", - резюмировала жена президента.

Фото: instagram.com

Напомним, что появился полный текст первого новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" публиковала открытки и поздравления с новым Годом Крысы.