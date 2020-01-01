Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Он также пообещал в недалеком будущем продемонстрировать новый вид стратегического оружия, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Глава Северной Кореи обвинил американские власти в "гангстерских требованиях" и враждебной по отношению к Пхеньяну политике из-за проведения совместных с Южной Кореей военных учений. Об этом сообщают международные информационные агентства.

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ призвал КНДР "взять иной курс", подчеркнув, что Вашингтон хочет "мира, а не конфронтации".

Напомним, что в Северной Корее за два года построили новый город с горнолыжным курортом у священной горы.

Также мы писали о том, что Южная Корея и США отложили военные учения, чтобы не вызывать раздражения у Пхеньяна.