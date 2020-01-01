Президент Владимир Зеленский записал новогоднее поздравление, в котором украинцев поздравили актеры 95-го квартала и первый президент Украины.

Свои поздравления также высказали премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, экс-президент Леонид Кравчук, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Украинский народ также поздравили украинские спортсмены, музыканты, представители шоу-бизнеса: легкоатлет Сергей Бубка, стронгмен Василий Вирастюк, боксер Александр Усик, борец Жан Беленюк, певец Олег Винник, певица Тина Кароль, телеведущие Юрий Горбунов и Маша Ефросинина.

В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках. Певица Джамала поздравила украинцев на крымскотатарском языке.

Все они желали Украине мира, а Крыму вернутся домой.

Видео: youtube.com

Напомним, что появился полный текст первого новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Страна" разбиралась, о чем было первое новогоднее поздравление президента Зеленского.