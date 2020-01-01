Вчера Владимир Зеленский впервые поздравил украинцев с Новым годом в качестве президента.

Его обращение было нестандартным и длилось рекордные для Украины 13 минут. Оно было похоже на видеоклип.

В нем приняли участие многие соратники Зеленского и известные украинцы - первый президент Леонид Кравчук, актеры "Квартала", спортсмены Василий Вирастюк, Сергей Бубка, Александр Усик и Жан Беленюк, певец Олег Винник и другие.

Также своя фраза была у политиков - премьера Алексея Гончарука и вице-спикера Романа Стефанчука.

Но главным героем был сам Зе. Главный посыл его новогодней речи был в том, что украинцы очень разные, но эти различия должны их объединять, а не делить. Зеленский по сути вернулся к своей предвыборной риторике, которая так "зашла" избирателю.

"Страна" уже анализировала поздравление президента с новым, 2020-м годом.

Мы посмотрели, как этот новый формат "зашел" украинцам.

Позитивные отзывы

Очень многим поздравление президента понравилось.

"Великолепная речь президента страны. Впервые за эти годы. Сейчас — без скепсиса: это первая речь украинца на посту президента. Не "бандеровца", не "ватника", не сепара, не колхозника. Украинца. Объединяющая, честная, чистая. Спасибо, Вова. Приятно удивил", - пишет журналист Алексей Бобровников.

"Прекрасное выступление Президента.

Наверно впервые после выборов было вновь суммировано всё то, за что мы голосовали.

Позиция нормальных, адекватных людей, которые любят свою страну и дорожат ей.

Ровно то, что так хотели услышать официально миллионы украинцев.

И да, я считаю, что мы на официальном уровне услышали от Президента о необходимости изменения дискриминационного закона о функционировании государственного языка", - пишет нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Предыдущие президентские поздравления были одой, гимном президенту, его рекламным роликом.

Зеленский сделал что-то новое. В центре - не он.

Хорошее приветствие. Качественный продукт. Почему пресс-служба ОП так качественно не работает?", - задается вопросом журналистка Татьяна Высоцкая.

"Спасибо, Володимир Зеленський. Многие уже нашли Зраду в новогоднем обращении. Как по мне - лучшее обращение Президента за 28 лет", - пишет телепродюсер "NewsOne" Василий Голованов.

"Объединять Украину надо железом и кровью". Кому не понравилось выступление

Ролик Зеленского резко раскритиковали сторонники Порошенко и даже некоторые симпатики Зе. Им не понравился объединительный посыл, прозвучавший в поздравлении президента.

В частности, глава государства по сути уравнял (пусть и на словах) украиноязычных и русскоязычных, тех, кто ностальгирует по СССР и патриотов нынешней Украины, "бандеровцев" и "ватников". И, по мнению Зе, неважно, как называть улицы.

"Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. ... Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - послал президент шпильку в адрес декоммунизаторов и всего предыдущего курса.

Уже само по себе это показалось "зрадой" для сторонников прежнего постмайдановского курса страны.

"Надо отдать должное, команда Зеленского сделала талантливый ролик.

Но есть один нюанс. Они не ощущают разницы между гражданами и населением.

Для граждан имеет значение, как названа улица.

Для граждан имеет значение, под каким памятником стоять.

Для граждан имеют значения все те абстрактные вещи, которые не намажешь на хлеб.

И, к сожаление, видение будущего у нас разное. Граждане готовы затянуть пояса на пути к НАТО и ЕС. Население хочет кушать, устало от войны и не хочет заморачиваться", - пишет блогер Алена Яхно.

"Важно, в честь кого названа улица. Важно, кому памятник. Население не равно гражданам", - повторил тезис Яхно блогер Владимир Макаровский.

"А действительно, какая разница - ты генерал Кульчицкий, Василий Слипак, или Захарченко, Гиви, Мозговой и Дремов? Паспорта у них были одинаковые. Они научили нас жить в единстве и взаимном уважении друг к другу. Им было все равно как названа улица и они видели будущее нашей страны одинаковым. Помните, что любить Украину - это любить всех украинцев.

Включая Пушилина, Пасичника, Поклонскую, Медведчука, Шуфрича, Портнова, Януковича, Азирова, харьковских террористов и безнаказанной беркутней. Какая вам разница кого любить?", - спрашивает телеведущий Виктор Литовченко.

Медиаэксперт, которая при Порошенко активно оправдывала гонения властей на журналистов, Наталья Лигачева считает, что Украина и так едина, а национальной идеей должна стать борьба с внешним врагом.

"Шок. Кто внушил нашему президенту, что мы разъединены? И что нашей национальной идеей должно быть обьединение страны? Которая и так ЕДИНА! А не борьба с внешним врагом, который и воюет с нами мифом о нашей разьединенности? Который и делил Украину на разные части и сорта? То есть мы теперь вслед за Россией говорим уже громко и официально, что нам надо заниматься своим "гражданским конфликтом"? Искать внутренний консенсус? А не защищать свою единую Украину от внешнего агрессора, о котором в новогоднем спиче президента не было сказано ни слова? И которого большинство граждан единой Украины считают агрессором и на мир с которым любой ценой не согласно также большинство украинцев. В общем, с 2020-ым. Вызовы ясны", - считает медиаэксперт Наталья Лигачева.

Аркадий Бабченко максимально резко осудил ролик Зе.

"То есть человек всего полгода назад стучал хером по клавишам, говорил про свою страну, как про проститутку, готовую взять и спереди и сзади, годами играл на сцене на потеху Великороссам этих смешных придурковатых меньших братьев XXL-ов и рглей, во время войны на деньги России снимал свою хуетень про поручика Ржевского, ваял дебилизирующих "Сватов", с чубом, латексными лосинами и на каблуках унижал свою собственную нацию в клипиках - а потом, волею судеб и Коломойского, был занесен ветром в кресло президента - и вы сейчас, на полном серьезе обсуждаете его спич о том, как он вас учит любить Родину и уважать каждого украинца?

Вы, блин, серьезно?"

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который в целом поддерживает президента, дал понять, что идея объединения ему не понравилась. Потому что накануне Зе поздравил Путина с новым годом.

Он призвал объединять Украину "железом и кровью".

"Идея объединения страны - безусловно самая важная. Вот только поздравление Путина при этом страну наоборот - раскалывает. У страны уже был мир с Путиным - и страна едва не исчезла. И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами. Чтобы обьединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры - все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована. Люди ищут власть - и не находят. А власть ищет опору не в своих людях - а в чем попало, и даже во врагах. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. И это провоцирует агрессора шатать и ссорить людей. Что важно для государства? Это правильная организация. Поздравлениями государство не построить, потому что поздравляя врага, ты признаёшь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство - значит стать дееспособным, а дееспособность Украины Путин хочет уничтожить. Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину обьединит только одно - работа на победу".

"Хорошее поздравление. Жалко, что лицемерное"

В общем, сторонникам "партии войны" тезис о том, что Украина разъеденена по вопросам языка, НАТО и церкви, на "бандеровцев" и "ватников" и что мнения их всех надо уважать показался откровенной "зрадой". В их понимании "ватников" и противников НАТО вообще не нужно слушать, так как они "не граждане" и не часть украинской политической нации. А значит и объединяться с ними не только не нужно, но и вредно (влияет на нацию демобилизующе).

Но этот посыл Зеленского и не был расчитан на "партию войны". Он был расчитан на обычного обывателя, которому война уже надоела и который хочет поскорее вернуться к нормальной жизни.

Также он был расчитан на сторонников "партии мира", которых немало среди избирателей Зе.

Последним предвыборный ролик понравился, но многие отнеслись к нему с недоверием и задаются вопросом - будут ли за правильными словами правильные дела?

"Президент Зеленский в новогоднем поздравлении сказал, что нет плохих и хороших украинцев. Призвал не разделять нас: мы разные, но мы едины. Хотелось бы, чтобы сам Владимир помнил свои новогодние слова весь год. И его команда тоже. Потому что весь 2019 и президент и его команда только то и делали, что разделяли нас на плохих и хороших, на 100 беркутовцев и одного разведчика. Да, в паспортах не пишут "ватник" или "бандеровец", но в команде президента — сплошь "бандеровцы", а не "ватники". Наверное, совпадение, а не потому, что одни хорошие для президента, а другие — не очень. Да, права на родной язык у нас одинаковы. Но проблему с запретом русского языка президент так и не решил. И таких "но" — достаточно. А всё, что до "но", как известно, значения не имеет. Задача непростая, но "давайте помнить, что любить Украину — значит любить всех украинцев", как сказал Зеленский. И тех, что за линией фронта — тоже. Иначе это просто слова. С Новым годом!", - пишет блогер Александр Скубченко.

Практическими шагами для реализации идей, которые изложены в заявлении президента, могла бы стать отмена дискриминационного закона о языке, дискриминационного закона о переименовании церкви (действие его норм пока что просто приостановлено судом), отказ принимать дискриминационный закон о медиа и многие другие подобные шаги.

О чем Зеленскому и напомнили.

"Хорошее новогоднее выступление президента. Очень хорошее. Очень правильное. О единстве Украины, об уважении ко всем украинцам вне зависимости от того на каком языке они говорят и в какую церковь ходят.

Теперь самое время от слов перейти к делу - 226 голосов "слуг народа" за отмену дискриминационного закона о тотальной украинизации. 226 голосов за отмену нормы закона об образовании о ликвидации русских школ.

Ну это так. Для начала.

Как думаете, сделают хотя бы это в новом году?", - интересуется главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Судя по комментариям под постом далеко не все верят, что Зеленский будет что-то делать.

"Рекламный ролик так и останется рекламным, дела покажут", - написал в комментариях у Гужвы нардеп Александр Ковалев.

А депутат Макс Бужанский уточнил, что это он внес оба законопроекта - по отмене закона об украинизации и возвращении русских школ.

"Если сделают, то только для того, что бы принять ещё более жёсткие законы. Ткаченко, Бородянский, Монахова и другие постараются на славу, они команда президента и они проводят его политику в гуманитарной сфере и это реальность, а не пустые слова пиарщиков для видео-ролика", - отвечает на пост Игоря Гужвы Евгений Ткач.

"Вместо щенячьего восторга от поздравлялки Зеленского, лучше вспомните, что и как происходило после его инаугурационной речи. Кстати, такой же многообещающей и с восторгом воспринятой большей частью народа.

Настоящим Зеленский был, когда без сценария, спонтанно - так сказать, от чистого сердца - говорил о 100 неправильных беркутятах, которых, в случае чего, он без сожаления и раздумий поменяет на одного типа правильного разведчика. А поздравлял нас - очень качественный актер 95-квартала, который очень качестаенно зачитал очень качественно проработанную домашнюю заготовку сценаристов 95 квартала", - пишет одессит Роман Романов.

"По новогоднему тексту Зеленского.

Сам текст шикарен. Все, что они делают по сценарию и в записи - это круто. Мы это знаем еще из предвыборной кампании.

Поверил ли я президенту? Не сильно. Полгода заигрываний с порохоботами, кабмин соросят и даже свежее "я бы и сто беркутов поменял на одного" меня вынуждают не верить обещаниям президента.

Нужно было ли ему говорить то, что было сказано? Однозначно.

Украине не нужна элегантная пропаганда, Украине нужно изо дня в день повторять простые и очевидные тезисы: "мы все разные, но это не повод убивать друг друга", "ненавидеть человека за его язык может только идиот", "война - это плохо, мир - хорошо" и так далее. Причем это тезисы не для порохоботов, это для всех. И тогда что-то может и поменяется.

А пока можно констатировать единственное: Зеленский записал очень крутую поздравлялку. Возможно, лучшую за все почти 30 лет независимости. Но пока это просто ролик. А хочется чтоб слова превратились в дела", - считает блогер из Днепра Денис Гороховский.

"А я вот не разделяю общего восторга от речи Зеленского. Во-первых, потому что не мешки ворочать. А во-вторых, хочу напомнить, что на свободе гуляют такие как Маруся, Стерненко, потом Виталик, который пил мочу на НГ, Жека карась и т.д.

Эти люди не уважают всю страну, не уважают меня, не уважают мою историю и моих героев. Эти люди постоянно разжигают и нарушают закон. Я вот их должен уважать, таких ризных украинцев? Или их таким образом уважает власть, не сажая их в тюрьмы? А обычных нормальных украинцев я и так всю жизнь уважал, уважаю и буду уважать. Так что я не понял, кого мне нужно начать уважать? Конкретно? Тех, кто уехал в Италию? Та вроде как-то с ними проблем не было никогда.

Короче, нужно делом доказывать, уже год прошел. Слов красивых я наслушался ещё в дебатах против Порошенко.

Хорошая речь, но я не верю", - пишет журналист Сергей Черкасский.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова также считает, что у Зеленского пока одни слова.

"Есть у меня близкий родственник. Большой любитель женской ласки, не привыкший слышать от женщин слово "нет". Он эти невинные души укладывает в постель как моя кошка сонных мух на подоконнике. В три приема.

Говорит, сперва бабе нужно почувствовать свою уникальность. Поэтому на первом свидании он мастерски ездит ей по ушам, лаконично описывая особенности не только ее внешности и характера, но и его реакции на ее такие особенности. Даже если ничего особенного в женщине нет, он находит. Я поражалась. Он из фигуристых провинциалок делал французских леди за 10 минут. 15 минут и она Королёва! Они даже от этих слов его приосанивались.

Если и этого недостаточно, на второй встрече он между словами, как бы невзначай бросает, что она похожа на его маму... Описывает перспективу отдыха в Монако. Когда-нибудь, летом, потом. Надежда - охуительно возбуждающий напиток.

И контрольный в голову - "засветка".

- Это как? - спрашиваю я.

- Бабе нужно засветить деньги. Показать, что ты при деньгах.

- А это как?

- Достаёшь кошелёк или засовываешь руку в карман, и между пальцами небрежно застревает стопка денег с крупными купюрами. Они в большинстве жадные и на деньги падкие - не оттянешь потом.



К чему я это? Посмотрела Новогоднее выступление Зеленского. Все как в учебнике: описание вас, предоставление надежды и засветка лучшей жизни. Елей на душу. Как с телками. И телки ведутся.



А по факту слова-слова, за которыми ноль действий, такие же пустые как во время дебатов с Порошенко. Помните? Когда Зеленский рассказывал бывшему, что он - его приговор. А в реальности Петя на свободе, играет в главу государства на своих телеканалах. А Кононенко с Грановским и Пашинским аплодируют и пьют за здоровье Зеленского".





"Хорошее поздравление Зеленского. Вот прямо очень хорошее. Жалко, что лицемерное", - пишет в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.