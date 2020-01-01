С начала 1 января противник на Донбассе активности не проявлял. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.

При этом 31 декабря противник обстрелял позиции украинских подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрелы позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Фото: facebook.com

Напомним, что из-за нарушения режима перемирия на Донбассе ранен боец ВСУ.

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