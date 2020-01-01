Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.

В своем новогоднем поздравлении Зеленский отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".

"Дорогие украинцы.

Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других непонятныех терминах. Одним словом убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока что вы этого не заметили и поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук. Ждем пока он закончит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье.

Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и таки вернулся обратно? Кто я? Тот, кто десять лет живет заграницей и любит Украину в Интернете? Тот, кто потерял все в Крыму, и начал все с нуля в Харькове? ІТшник, который мечтает сбежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой?

Кто я? Житель Франковска, защищающий свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? [Звучит фраза на крымскотатарском языке]?Житель Берегово, который бережет свой родной язык? [Звучит фраза на венгерском языке]? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Кто подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? С недостатками слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика? Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные.

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января? Кто знаком 100 лет? Или те, кто встретился в 2014-ом? Те, кто сделали самый большой в мире самолет, и кто ставит заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе с Ломаченко и Усика. Те, кто празднует 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорит: "Я тебя люблю" или "Я тебя люблю". Все это и есть мы.

И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали ли бы их уважать, узнав за кого на выборах голосовали бы Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к "нормандскому формату"? Мы ценим их за другое, потому что мы ценим на самом деле другое.

Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково смеемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно мальчика или девочки. Мы счастливы, когда влюблены хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленники, мы плакали от счастья и украиномовни, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины.

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить.

Дорогие украинцы! В новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам. Давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились.

Мира всем нам!