На телеканалах "Прямой" и "5-й" показали новогоднее обращение Порошенко раньше, чем Зеленского
На телеканале Прямой, который связывают с Петром Порошенко, показали его новогоднее выступление вместо обращения президента Украины Владимира Зеленского и только после него - официальное обращение действующего главы государства.
То же самое было на принадлежащем Порошенко "5-м канале".
Обращение Петра Порошенко опубликовали и на его официальной странице Facebook.
На переднем плане видео с Порошенко особенно хорошо было видно новоявленного нардепа Владимира Вятровича - бывшего главу Института нацпамяти.
Экс-президент сразу сделал себе комплимент и заявил, что заложил большой "запас прочности перемен", который не так-то просто поколебать. И предупредил, что "нас не сломать", потому что "миллионы людей демонстрируют свою гражданскую позицию".
Порошенко повторил свой старый предвыборный тезис о том, что защищает "и мову, и веру, и армию от атак пятой колонны".
Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Поярков пообещал выпороть Владимира Зеленского и его команду на конюшне розгами в прямом эфире канала Петра Порошенко.
"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", закончил телеведущий.
Ранее мы сообщили, зачем Поярков хамил Зеленскому и его отцу на канале Порошенко.