На телеканале Прямой, который связывают с Петром Порошенко, показали его новогоднее выступление вместо обращения президента Украины Владимира Зеленского и только после него - официальное обращение действующего главы государства.

То же самое было на принадлежащем Порошенко "5-м канале".

Обращение Петра Порошенко опубликовали и на его официальной странице Facebook.

На переднем плане видео с Порошенко особенно хорошо было видно новоявленного нардепа Владимира Вятровича - бывшего главу Института нацпамяти.

Экс-президент сразу сделал себе комплимент и заявил, что заложил большой "запас прочности перемен", который не так-то просто поколебать. И предупредил, что "нас не сломать", потому что "миллионы людей демонстрируют свою гражданскую позицию".

Порошенко повторил свой старый предвыборный тезис о том, что защищает "и мову, и веру, и армию от атак пятой колонны".

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Поярков пообещал выпороть Владимира Зеленского и его команду на конюшне розгами в прямом эфире канала Петра Порошенко.

"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", закончил телеведущий.

Ранее мы сообщили, зачем Поярков хамил Зеленскому и его отцу на канале Порошенко.