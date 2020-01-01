В городе Карловка Полтавской области микроавтобус столкнулся с электроопорой, что привело к гибели двух людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 декабря около 02:50 на улице Полтавской.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Opel Vivaro" врезался в ограждение, а потом в столб электроопоры. В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров: 31-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Фото: pl.npu.gov.ua

28-летний водитель и еще трое пассажиров (двое 29-летних мужчин и 27-летняя женщина) доставлены в Карловскую центральную районную больницу.

Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" описывала похожее ДТП в Бердянске, где водитель влетел в дерево, затем врезался в электроопору и погиб на месте.

Также мы рассказывали об аварии в Харькове, где иномарка протаранила горсовет.