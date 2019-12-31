Посла США в Ираке Мэтью Туллера эвакуировали после штурма дипломатической миссии в Багдаде 31 декабря проиранскими демонстрантами - сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Об этом сообщает издание DW.

Штурмующие атаковали посольство из-за авианалета ВВС США на лагерь группировки в Эль-Каиме близ границы с Сирией. Они сломали ворота дипломатического представительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. При этом демонстранты скандировали "Смерть Америке!" и разбили камеры наружного наблюдения.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили слезоточивый газ.

По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

"Страна" писала, что протестующие в Багдаде подожгли забор американского посольства.

Ранее мы сообщали, что по базе американских военных к северу от Багдада был нанесен ракетный удар.