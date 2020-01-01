Накануне Нового года сотрудники Государственной погранслужбы задержали несколько групп иностранцев, которые пытались нелегально пробраться в страны Евросоюза. Об этом Госпогранслужба сообщает в Facebook.

Так, вечером 30 декабря во Львовской области на участке отдела "Рава - Русская" задержали двух азиатов и двух африканцев. Двое граждан Ирака намеревались попасть в Польшу.

Еще двое нарушителей - граждане Туниса и Марокко - были задержаны за километр от госграницы. Они прибыли в Украину учиться, но решили незаконно проникнуть в Европу.

Фото: Facebook/ DPSUkraine

Еще одну интернациональную команду нарушителей собрали пограничники на Закарпатье. Пограничники Чопского отряда обнаружили вблизи села Стужица следы, ведущие в сторону границы. Вскоре было установлено, что следы принадлежат двум гражданам Узбекистана, планировавшим нелегально попасть в Словакию. Нарушителей задержали и доставили в отдел "Большой Березный".

Кроме этого, на Закарпатье задержали двух иностранцев, которые направлялись в Венгрию по поддельным документам, за что им грозит уголовная ответственность. Ехавший поездом гражданин Индии на пограничном контроле предъявил чужой паспорт гражданина Великобритании. Еще один нарушитель, который путешествовал автомобилем, имел фальшивый документ. В нем пограничники обнаружили замену страницы с установочными данными и поддельные защитные элементы.

Скриншот: Facebook/ DPSUkraine

Всего к 12:00 31 декабря в пунктах временного содержания Госпогранслужбы находятся 17 иностранцев. Там они и встретят 2020 год.

Ранее "Страна" писала о задержали пограничниками двух разыскиваемых преступников, которые пытались попасть в Украину.

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