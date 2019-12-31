Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил с Новым годом выходцев из бывшего СССР, причем начал обращение к ним по-русски. Ролик с праздничным спичем политика появился на YouTube.

Премьер обратился к зрителям: "С Новым годом!" После чего перешел на иврит.

Видео: YouTube/ IsraeliPM

"Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер - репатриантов из бывшего СССР - с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами", - начал Нетаньяху.

Затем он отметил, что репатрианты изменили облик Израиля и его историю.

"Наша страна стала выглядеть иначе в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте, музыке. В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая ее в мировую державу. Именно так, и ваш вклад огромен. Мы гордимся им и обнимаем вас", - сказал премьер.

Он также упомянул, что поддерживает отношения с лидерами стран, которые некогда были частью Советского Союза, и вспомнил о визите в Украину.

"Хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР. Также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам. Недавно прошел мой очень интересный визит на Украину. Наши отношения со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются. Но самое главное - это наши с вами отношения, которые становятся всё теснее", - произнес Нетаньяху.

Он завершил свое обращение пожеланиями счастливого нового года.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Путин поздравил украинского президента с Новым годом первый раз за шесть лет. Поздравлениями лидеры стран обменялись по телефону.