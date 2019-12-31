Российская певица и композитор Ирина Дубцова, у которой был роман с украинским футболистом, заявила, что часто вина за домогательства лежит на женщинах, которые демонстрируют сексуальное поведение. Об этом она сказала в интервью "Комсомольскоей правде".

Журналист издания спросил у поп-звезды, подвергалась ли она харассменту, жертвами которого стали многие знаменитости. На это Дубцова ответила, что быть жертвой или нет, во многом зависит от женщины.

"Кто бы что ни говорил, я считаю, все в руках женщины: она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет. А если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно. Я не знаю, как я это делаю", - сказала певица.

Затем она добавила, что домогательства некоторые женщины провоцируют сами, а после этого еще смеют жаловаться.

"Да, бывают легкие женщины: хохочут, веселятся, всегда центре внимания. Но это не говорит о том, что у них нет внутреннего стержня. А бывает и по-другому: девушка позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал - и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?" - возмутилась Дубцова.

Ранее актер Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают.

Между тем 12 декабря продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в харассменте чуть ли не все известнейшие актрисы Голливуда, достиг предварительного мирового соглашения со своими жертвами.