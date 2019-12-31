В Киеве на Печерске накануне Нового года произошла крупная квартирная кража. Подробности преступление "Страна" узнали из собственных источников в полиции.

Квартиру обокрали 30 декабря, когда хозяин был в отъезде по делам. Вернувшись домой в жилой комплекс "Новопечерские липки", что на улице Драгомирова, он не смог открыть дверь, так как были повреждены замки.

Когда все же удалось войти в помещение вместе с полицией, выяснилось, что из квартиры вынесли крупную сумму в валюте и другое ценное имущество. Добычей воров стали доллары и евро на сумму около 1,3 млн гривен, швейцарские часы фирмы Rado за 3 тысячи долларов и шуба из волка, которую потерпевший оценил в 4 тысячи долларов.

Каким образом домушники обработали квартиру в элитном ЖК с ограниченным доступом, видеонаблюдением и круглосуточной охраной, остается только гадать. Наши источники в правоохранительных органах говорят, что это далеко не первое подобное преступление в этом премиальном комплексе: ранее там уже воровали машины с закрытого паркинга и дорогие велосипеды жильцов.

Полиция завела уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере). В случае поимки ворам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

О похожем случае "Страна" писала в конце октября. Тогда в Киеве на Печерске домушники ограбили квартиру предпринимателя, пока он был в отъезде, выкрав оружие деньги и украшения.

А в сентябре мы рассказывали, что из квартиры в том же районе вынесли добра на треть миллиона гривен.