Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в последние часы 2019 года подписали протокол о ценах на газ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, цены пока установлены только на январь и февраль 2020 года.

Также стороны подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Теперь они продлеваются до 2021 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров. Минск в рамках интеграционных процессов с РФ предлагал с 2020 года снизить эту цену до уровня Смоленской области - практически в два раза. Однако российская сторона отказывалась, мотивируя это тем, что снижать цену в условиях незавершенности союзного строительства ошибочно.

Сегодня стало известно о заключении договора главой Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Беларусь в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

Неделю назад Лукашенко заявлял, что будет искать более дешевую альтернативу дорогому российскому газу.