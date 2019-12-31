В лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн" вандал разорвал работу Пабло Пикассо 1944 года "Бюст женщины", чья стоимость оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (около 627 млн гривен). Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел еще в субботу, 28 декабря. Личность вандала уже установлена: это 20-летний лондонец Шакил Мэсси. О том, каким образом злоумышленнику удалось повредить картину, в галерее не говорят.

Мэсси уже предъявлено обвинение в порче имущества. Его также заключили под стражу до 30 января без возможности выйти под залог. Сам вандал не признает своей вины.

Состояние полотна Пикассо сейчас оценивают эксперты. Из заявления галереи следует, что картина была разорвана.

"С произведением работает наша команда реставраторов, она оценивает ущерб. Галерея "Тейт Модерн" по-прежнему открыта", - сказали в администрации музея.

"Бюст женщины" был закончен Пикассо 5 мая 1944 года в Париже, в последние дни нацистской оккупации. Моделью для произведения послужила фотограф, художница и любовница художника Дора Маар.

Как писала "Страна", в прошлом году посетитель Третьяковской галереи металлическим столбиком ограждения несколько раз ударил по известной картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", серьезно ее повредив.

А два года назад мы рассказывали, как в лондонской Национальной галерее один из посетителей изрезал картину знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка".