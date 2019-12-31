Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с ПАО "Газпром" о прямой закупке у в РФ природного газа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Темы закупок Коболев коснулся на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"По этому вопросу идет довольно интенсивная и эмоциональная дискуссия среди украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы сможем вернуться к этому вопросу. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сказал чиновник.

Коболев добавил, что накопленные Украиной в подземных хранилищах запасы газа в ожидании возможной остановки транзита с 1 января позволят не импортировать большие объемы газа в ближайшие месяцы.

В то же время "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года получит от Словакии 1 млрд кубометров газа, гарантированно законтрактованного у крупных европейских трейдеров. Мы писали о подписании договора о транзите со Словакией.

Также ранее "Страна" рассказывала, по каким тарифам станут считать транзит газа из России в Европу через территорию Украины.