Президент США Дональд Трамп одобрил действия российских властей, предотвративших террористическую атаку благодаря информации американских спецслужб. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Президент России Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и США за информацию о запланированном теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и многие жизни были спасены. Отличная и важная координация!" - похвалил Трамп совместные действия властей стран.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

"Страна" сообщала о звонке Путина американскому лидеру, о котором Трамп упоминает в своем твите.

Мы также рассказывали, что сотрудники российского ФСБ задержали двух граждан России, которые на Новый год готовили теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге.