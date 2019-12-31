Бывшего главу Renault и Nissan Карлоса Гона вывезли из Японии, где он отбывал домашний арест в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов. Об этом сообщает издание Gulf News.

Избежать суда уроженцу Бразилии Гону помогли нанятые люди. Они попали в дом топ-менеджера под видом музыкантов, а затем забрали хозяина в одной из коробок. Как выяснили журналисты, Гона привезли в небольшой провинциальный аэропорт, откуда он вылетел в Турцию, а затем на частном самолете переправился в Ливан.

Легально пересекать границу 65-летний Гон не мог, поскольку все три его паспорта - ливанский, французский и бразильский - находятся у адвокатов.

В Ливане топ-менеджер встретился с президентом Мишелем Наим Ауном и получил от государства гарантии безопасности. Гон является гражданином этой страны и пользуется там большим уважением.

31 декабря Гон обнародовал краткое заявление, в котором подтвердил, что находится в Ливане, и отметил, что больше "не будет в заложниках сфальсифицированного японского правосудия".

"Я не бежал от правосудия, я бежал от несправедливости и политического преследования", - добавил он.

Как писала "Страна", Карлос Гон был задержан осенью 2018 года в Токио. Его несколько раз заключали под стражу и освобождали под залог, последний раз в марте 2019 года. Его обвиняют в сокрытии доходов на сумму 80 миллионов долларов.

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