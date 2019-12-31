Государственная налоговая служба Украины запустила в тестовом режиме новый бесплатный сервис. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Сервис называется "пРРОсто". Записаться на бета-тест можно уже с 1 января по ссылке: prrosto.kmu.gov.ua. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2019 года.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Как объяснили на правительственном портале, "пРРОсто" взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс.

Сервис выполняет функции следующие: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, просмотр данных, открытие и закрытие изменений и некоторые другие.

РРО не является эксклюзивным и имеет открытый интерфейс, который позволит разработчикам предлагать предпринимателям и использовать для собственных нужд альтернативные разработки.

Ранее "Страна" разбиралась, почему начали блокировать налоговые накладные.

Мы также писали, что в 2020 году могут снизить налоги на маленькие зарплаты.